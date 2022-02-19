"У Михайла були задатки, будь-який тренер скаже, що він суперталант. Де Дзербі, мабуть, той тренер, який до нього достукався і пояснив, що він хоче від нього. Тому зараз ви бачите зовсім іншого Мудрика.

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Міша Мудрик – він мудрий. Мудро грає. Я за ним спостерігаю і можу сказати, що він справді помудрішав. Продовжую вважати, що він вже переріс рівень УПЛ", — сказав Ротань в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач. Нещодавно Михайло підписав з "гірниками" новий контракт – до 2026 року.

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