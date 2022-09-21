"Мені дуже шкода, що США і Великобританія не дають нам зброї дальнього ураження, щоб ми могли завдати ударів по їхніх центрах ухвалення рішень і по містах, звідки нас обстрілюють. Не дають, бо бояться Третьої світової війни.

"Мені соромно, що я угорець": Сабо заявив, що Орбан продався Путіну, і пригадав звірства росіян у Будапешті

Я спілкувався з однією людиною, яка сказала, що ми переможемо і виженемо росіян до себе. Це що, перемога? Вони звідти й далі будуть по нас стріляти. Нам що тепер завжди так жити й боятися сирен? Подивіться, що вони наробили в Бучі, Ізюмі. Як так можна? Це ненормальні люди.

Ще цей угорець під*рас... Орбан! Я на першому місяці війни дав інтерв'ю проти Орбана, коли він сказав, що звірства в Бучі – це інсценування. Ну він і падло, циган сраний (збережено пряму мову – прим.). У нього, напевне, короткий язик, що він так лиже дупу Путіну. Дай Боже, щоб Угорщину з Євросоюзу виключили.

Вони досі підтримують політику Росії, кажуть, що якщо росіяни захочуть, то за два дні нас захоплять. Хто ви такі, щоб це говорити? Весь світ за Україну, бо бачить, що Росія несправедлива!

Чому Угорщина підтримує Росію? Бо газ за низькою ціною отримують, а Орбан страшенно продажний. Ще одна причина – Орбан був упевнений, що Росія нас переможе і віддасть Угорщині Закарпаття", – цитує Сабо FanDay.

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