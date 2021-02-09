"Після тих крихт ігрового часу, які у мене були, я думаю, що варто було негайно йти в іншу команду. Мене кликав Емері, але коли я приїхав, то тренером вже був Артета. Вони саме закінчували чемпіонат, а я майже 6 місяців лише тренувався. Інші гравці пішли у відпустку, коли я продовжив займатися індивідуально.

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Коли всі повернулися, то ми разом тренувалися лише тиждень. Провели кілька товариських матчів, але у мене не було ритму. Мені це було необхідне, але тренер оцінив мене за 2,5 матчами. Я б хотів пограти, набрати темп, але ні – Артета сказав мені, що я не готовий. Я хотів, щоб мені дали шанс", – цитує Саліба RMC Sport.

Нагадаємо, влітку Арсенал віддав Сент-Етьєну за 19-річного центрбека 30 млн євро. Вілліам так і не зіграв жодного матчу за першу команду "канонірів", а у січні приєднався до Ніцци на правах оренди.

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