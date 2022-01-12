"Він один із найкращих тренерів": Сабо у захваті від повернення Григорчука в Чорноморець
Експерт телеканалів Футбол Йожеф Сабо прокоментував призначення Романа Григорчука на посаду головного тренера Чорноморця.
"Григорчук? Він один із найкращих тренерів, він немолодий тренер, попрацював із багатьма командами. Так, може він і працював у чемпіонатах, слабших за український, але в будь-якому разі це тренер з іменем. У нього завжди гарна ігрова дисципліна та у побуті.
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Де він візьме футболістів? Якщо це молоді, він повинен сказати, щоб керівництво почекало. Він має з ними попрацювати, а потім далі говоритиме. У будь-якому випадку, це хороший тренер", – наводить слова Сабо сайт телеканалів Футбол.
Нагадаємо, Роман Григорчук вже очолював одеситів протягом з 2010 по 2014 роки, а 30 грудня підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.
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