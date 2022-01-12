"Григорчук? Він один із найкращих тренерів, він немолодий тренер, попрацював із багатьма командами. Так, може він і працював у чемпіонатах, слабших за український, але в будь-якому разі це тренер з іменем. У нього завжди гарна ігрова дисципліна та у побуті.

Григорчук визначився з тренерським штабом Чорноморця – зміни лише починаються

Де він візьме футболістів? Якщо це молоді, він повинен сказати, щоб керівництво почекало. Він має з ними попрацювати, а потім далі говоритиме. У будь-якому випадку, це хороший тренер", – наводить слова Сабо сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, Роман Григорчук вже очолював одеситів протягом з 2010 по 2014 роки, а 30 грудня підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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