"Сілва – один із найкращих гравців, яких я тренував у своєму житті. Він особливий. Бернарду Сілва – футболіст. Що це означає? Він гратиме всюди, тому що розуміє гру.

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Бернарду вміє читати те, що відбувається на полі. Є настільки важливим гравцем у таких великих іграх, як матч проти Баварії. Він може грати у півзахисті, фальшиву дев'ятку, а останнім часом забиває ще й багато голів. Бернанду не потрібно нічого пояснювати, коли змінюєш його позицію, він все розуміє", – розповів наставник "містян" в інтерв'ю Sky Sports.

Pep Guardiola y los elogios a Bernardo Silva:



"Es uno de los mejores jugadores que he entrenado en mi vida". pic.twitter.com/PM4KcMJs7V — Relevo (@relevo) April 11, 2023

Бернарду Сілва віддав асист під переможний удар Родрі, а після перерви забив другий гол у ворота Баварії у чвертьфінальній зустрічі Ліги чемпіонів, яка закінчилася перемогою команди Гвардіоли з рахунком 3:0. У цьому сезоні хавбек вперше відзначився в рамках турніру. В АПЛ у його активі 4 голи та 5 результативних передач. Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє матч-відповідь проти мюнхенців 19 квітня.

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