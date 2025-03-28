Колишній тренер Тоттенхема Харрі Реднапп підняв ліву руку, пародіюючи нацистське вітання, і жартівливо назвав головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля німецьким шпигуном, повідомляє The Times.

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Минулого тижня на благодійному заході батько колишнього гравця Ліверпуля Джеймі Реднаппа виступав перед аудиторією в Лондоні на благодійному заході. Там 78-річний англієць пожартував, що Тухель був відправлений німцями, щоб знищити національну збірну Англії.

Нагадаємо, що 51-річний Томас Тухель був призначений головним тренером збірної Англії в 2024 році після того, як спеціаліст покинув Баварію влітку. Під його керівництвом "три леви" вже провели дві переможні зустрічі проти Албанії та Латвії у відборі на ЧС-2026.

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