"Він нічого не вигадує", – Шевчук відзначив прогрес молодого захисника збірної України
Екс-гравець збірної України та Шахтаря В'ячеслав Шевчук не скупився на компліменти для оборонця Динамо Іллі Забарного.
"Хлопець з кожною грою стає все міцнішим, кращим, впевненішим, спокійнішим. Найголовніше, що мені подобається, – він нічого не вигадує. Він спокійно прийняв, віддав. Якщо потрібно в один дотик – грає в один.
Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів і огляд матчу
Єдиний неприємний момент у нього був, коли він спіткнувся. Це дуже важливо. Луческу завжди приділяє увагу, щоб захисники грали в шестишипових бутсах. Щоб бути стабільним на газоні", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол.
У нинішньому сезоні УПЛ 18-річний Забарний провів 7 матчів.
Чемпіони світу з "не соромно за поразку", або Печальне іспанське г**но – чому Рамос створив Україні серйозну проблему