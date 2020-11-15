"Хлопець з кожною грою стає все міцнішим, кращим, впевненішим, спокійнішим. Найголовніше, що мені подобається, – він нічого не вигадує. Він спокійно прийняв, віддав. Якщо потрібно в один дотик – грає в один.

Німеччина – Україна – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Єдиний неприємний момент у нього був, коли він спіткнувся. Це дуже важливо. Луческу завжди приділяє увагу, щоб захисники грали в шестишипових бутсах. Щоб бути стабільним на газоні", – сказав Шевчук в ефірі ТК Футбол.

У нинішньому сезоні УПЛ 18-річний Забарний провів 7 матчів.

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