"Він нічого не робив два сезони": Міятовіч зберіг віру в Азара й вказав на недоліки
Легенда мадридського Реала Предраг Міятовіч висловився щодо ситуації навколо атакувального півзахисника "вершкових" Едена Азара.
"Не знаю, що сказати про нього. Він вже два сезони фактично нічого не робить. Це дуже велика проблема для Реала.
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У сучасному футболі бути відмінним гравцем недостатньо, потрібно встигати за інтенсивним темпом змагань. Я вірю в нього, та для мене він досі нічого не продемонстрував", – заявив чорногорець в ефірі Cadena SER.
Нагадаємо, що Еден Азар перебрався до Мадрида влітку 2019-го за 115 млн євро. З тих пір він пропустив майже 60 матчів Реала через різні проблеми зі здоров'ям. У його активі лише 43 поєдинки за "вершкових" (5 м'ячів, 8 асистів).
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