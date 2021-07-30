"Не знаю, що сказати про нього. Він вже два сезони фактично нічого не робить. Це дуже велика проблема для Реала.

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У сучасному футболі бути відмінним гравцем недостатньо, потрібно встигати за інтенсивним темпом змагань. Я вірю в нього, та для мене він досі нічого не продемонстрував", – заявив чорногорець в ефірі Cadena SER.

Нагадаємо, що Еден Азар перебрався до Мадрида влітку 2019-го за 115 млн євро. З тих пір він пропустив майже 60 матчів Реала через різні проблеми зі здоров'ям. У його активі лише 43 поєдинки за "вершкових" (5 м'ячів, 8 асистів).

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