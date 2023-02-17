Лаціо здобув перемогу над ЧФР Клуж у Лізі конференцій (0:1), завдяки єдиному голу Чіро Іммобіле. Після гри головний тренер італійської команди Мауріціо Саррі розкритикував дії головного рефері матчу Крейга Поусона.

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"Єдине, що я можу сказати, це те, що неможливо уявити, щоб він судив на європейському рівні. Цей арбітр не може їздити по Європі, щоб обслуговувати ігри, він абсолютно негідний. Він змінив гру, показавши червону картку, якої не мало бути. А потім він роздав кілька приголомшливих жовтих карток. Сподіваюся, він просто поганий арбітр", – цитує Саррі Football-italia з посиланням на DAZN



Нагадає, на 15 хвилині захисник Лаціо Патрік отримав червоно картку за порушення, яке відбулося за межами штрафного майданчика. Арбітр матчу розцінив фол, як зрив чистої можливості забити гол.

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