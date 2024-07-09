"Він недостойний статусу капітана": чемпіон світу розніс Мбаппе за провальний виступ на Євро-2024
Колишній півзахисник збірної Франції, чемпіон світу 1998 та переможець Євро-2000 Еммануель Петі розкритикував Кіліана Мбаппе.
"На цю мить він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі.
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Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", – цитує Петі tz з посиланням на RND.
На Євро-2024 Кіліан Мбаппе забив один гол – збірній Польщі з пенальті. У півфіналі турніру збірна Франції зустрінеться з Іспанією.
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