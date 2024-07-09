"На цю мить він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі.

"Ми не боїмося Францію": зірка Іспанії розкрив головне завдання на Євро-2024

Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", – цитує Петі tz з посиланням на RND.

На Євро-2024 Кіліан Мбаппе забив один гол – збірній Польщі з пенальті. У півфіналі турніру збірна Франції зустрінеться з Іспанією.

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