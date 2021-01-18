"Він рекорд навіть тут б'є, на зборах. Він же не знає, що тут голи не рахуються.

Селезньов – про збори Колоса: Доводиться вмирати, а що поробиш?

Пенальтисти у команді – я і Селезньов. Ще Віталій Гавриш. Думаю, у нас багато хто може пробити. У спарингу з Пролетером (1:0) було вирішено, що Селя повинен бити в першому таймі, а я – у другому", – розповів Оріховський у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, Селезньов прямує до звання найкращого бомбардира в історії УПЛ. Наразі зі 123 голами рекорд утримує Максим Шацьких, а у форварда Колоса 116 точних ударів.

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