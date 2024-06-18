Президент Аль-Іттіхада Анмар Аль Хайлі розповів, що зв'язався з Ліонелем Мессі після закінчення його контракту з ПСЖ.

"Ми зробили Мессі пропозицію в розмірі 1,4 мільярда євро, але він відмовився, тому що його сім'я хотіла переїхати в США. Дивно, що гравець відмовився від такої суми грошей заради своєї сім'ї, але він не вагався. Я поважаю це, тому що сім'я важливіша за гроші", – заявив Анмар Аль Хайлі в інтерв'ю саудівському телеканалу MBC 1.

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Аль-Іттіхад – один із чотирьох найвпливовіших клубів Саудівської Аравії. Він, як і Аль-Хіляль Жорхе Жезуса, Аль-Наср Кріштіану Роналду і Аль-Ахлі, контролюється Державним інвестиційним фондом країни. Нагадаємо, що після французького етапу своєї кар'єри Мессі вирішив перебратися до Інтер Маямі.

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