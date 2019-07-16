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"Він не створений для цієї роботи", – міністр спорту Камеруну закликав звільнити Зєєдорфа після провалу на Кубку Африки

12:59 229 Читать на русском
"Він не створений для цієї роботи", – міністр спорту Камеруну закликав звільнити Зєєдорфа після провалу на Кубку Африки
Кларенс Зеєдорф / фото: ФК Депортіво

Міністр спорту Камеруну Муелле Комбі жорстко розкритикував наставника національної збірної Кларенса Зеєдорфа.

 

"Питання про те, чи доцільно залишати Зеєдорфа біля керма нашої збірної стоїть перед усіма нами. Я не вірю, з огляду на результати команди, у позитивну відповідь. Я попросив президента Федерації розглянути це питання згідно положень контракту.

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Наша збірна продемонструвала неефективну, одноманітну і передбачувану гру. Реального лідера в колективі не було. Виліт з Кубка Африки в 1/8 фіналу підтвердив нездатність тренера створити команду-переможницю.

У Кларенса виникли великі труднощі в управлінні командою та наведення порядку і дисципліни. Він не створений для цієї роботи", – цитує Комбі CRTV.

Нагадаємо, Зеєдорф очолив збірну Камеруну в серпні минулого року. Перед Кларенсом і його асистентом Патріком Клюйвертом було поставлене завдання виграти Кубок африканських націй. Однак голландський дует не зміг допомогти збірній захистити титул чемпіона. В 1/8 фіналу Камерун поступився Нігерії – 2:3.

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