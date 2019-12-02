"Він не розуміє суті футболу", – екс-арбітр ФІФА розкритикував Романова після матчу Олімпік – Динамо

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек оцінив роботу Віталія Романова у матчі 16-го туру УПЛ Олімпік – Динамо (1:3).

"Романов показав некваліфіковане суддівство, безпосередньо вплинувши на розвиток подій на полі. До того, як він вилучив Кравчука, Олімпік чинив опір, грав непогано, і мав шанси, можливо, навіть на нічию.

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Вилучення помилкове. Гравець Олімпіка чисто в підкаті вибив м'яч, а вже після того за інерцією зачепив ногу Караваєва – абсолютно ігрова ситуація, нормальна біомеханіка рухів. Якщо судити так, як Романов у цьому епізоді, то футболісти взагалі не повинні грати в підкатах, тому що за кожен з них буде вилучення. Кравчук же не міг миттєво зупинитися, або приклеїти ногу до газону. Це явна помилка.

А тепер – друге. Бєсєдін забив гол з офсайду. Тут помилка асистента Скрипки. Момент непростий для прийняття рішення, але це не знімає відповідальності з асистента, який відстав від епізоду і в момент передачі не перебував на лінії м'яча.

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А якщо повертатися до Романова, то жовта картка Де Пени – підтвердження того, що Віталій не розуміє суті футболу. Уругваєць в підкаті проштовхнув м'яч повз голкіпера, після чого гравці зіткнулися один з одним. Чисто ігрова ситуація, щодо жовтої картки і мови бути не може. Хоча, за логікою вилучення Кравчука, Романов мав вилучити і Де Пену", – цитує Шебека UA-Футбол.

Нагадаємо, Динамо змогло дотиснути Олімпік у вчорашньому матчі 16-го туру – кияни забили на 79-й та 87-й хвилинах і здобули 3 очки.

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