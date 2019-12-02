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"Він не розуміє суті футболу", – екс-арбітр ФІФА розкритикував Романова після матчу Олімпік – Динамо

09:16 1424 Читать на русском
"Він не розуміє суті футболу", – екс-арбітр ФІФА розкритикував Романова після матчу Олімпік – Динамо
Віталій Романов / фото з відкритих джерел

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек оцінив роботу Віталія Романова у матчі 16-го туру УПЛ Олімпік – Динамо (1:3).

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

"Романов показав некваліфіковане суддівство, безпосередньо вплинувши на розвиток подій на полі. До того, як він вилучив Кравчука, Олімпік чинив опір, грав непогано, і мав шанси, можливо, навіть на нічию.

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Вилучення помилкове. Гравець Олімпіка чисто в підкаті вибив м'яч, а вже після того за інерцією зачепив ногу Караваєва – абсолютно ігрова ситуація, нормальна біомеханіка рухів. Якщо судити так, як Романов у цьому епізоді, то футболісти взагалі не повинні грати в підкатах, тому що за кожен з них буде вилучення. Кравчук же не міг миттєво зупинитися, або приклеїти ногу до газону. Це явна помилка.

А тепер – друге. Бєсєдін забив гол з офсайду. Тут помилка асистента Скрипки. Момент непростий для прийняття рішення, але це не знімає відповідальності з асистента, який відстав від епізоду і в момент передачі не перебував на лінії м'яча.

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А якщо повертатися до Романова, то жовта картка Де Пени – підтвердження того, що Віталій не розуміє суті футболу. Уругваєць в підкаті проштовхнув м'яч повз голкіпера, після чого гравці зіткнулися один з одним. Чисто ігрова ситуація, щодо жовтої картки і мови бути не може. Хоча, за логікою вилучення Кравчука, Романов мав вилучити і Де Пену", – цитує Шебека UA-Футбол.

Нагадаємо, Динамо змогло дотиснути Олімпік у вчорашньому матчі 16-го туру – кияни забили на 79-й та 87-й хвилинах і здобули 3 очки.

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Віталій Романов Сергій Шебек Олімпік - Динамо
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