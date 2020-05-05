"Він не пройде": Реал Сосьєдад записав відео дезинфекції клубної бази

Іспанський Реал Сосьєдад продемонстрував, як проводять дезинфекцію на тренувальній базі.

Відеоролик профілактичних заходів "біло-блакитних" оприлюднив офіційний твіттер клубу.

Іспанська федерація прийняла ультиматум щодо фіналу Копа дель Рей

У майже 2-хвилинному відео фахівці дезінфікують кожен закуток клубної бази. Старанні дезінфектори попрацювали на тренувальних полях, у роздягальнях, тренажерних залах, відпочинкових зонах і в конференц-залі Сосьєдада. Цього тижня баски повинні повернутися до тренувань.

Відзначимо, що в Іспанії поступово знімають запроваджені через пандемію коронавірусу карантинні обмеження. Ла Ліга запланувала відновити сезон у червні. На вимушену паузу Реал Сосьєдад пішов на 4-му місці.