toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Він не пройде": Реал Сосьєдад записав відео дезинфекції клубної бази

5 травня 06:00 295 Читать на русском
"Він не пройде": Реал Сосьєдад записав відео дезинфекції клубної бази
Важлива робота кипить / ФК Реал Сосьєдад

Іспанський Реал Сосьєдад продемонстрував, як проводять дезинфекцію на тренувальній базі.

Відеоролик профілактичних заходів "біло-блакитних" оприлюднив офіційний твіттер клубу.

Іспанська федерація прийняла ультиматум щодо фіналу Копа дель Рей

У майже 2-хвилинному відео фахівці дезінфікують кожен закуток клубної бази. Старанні дезінфектори попрацювали на тренувальних полях, у роздягальнях, тренажерних залах, відпочинкових зонах і в конференц-залі Сосьєдада. Цього тижня баски повинні повернутися до тренувань.

Відзначимо, що в Іспанії поступово знімають запроваджені через пандемію коронавірусу карантинні обмеження. Ла Ліга запланувала відновити сезон у червні. На вимушену паузу Реал Сосьєдад пішов на 4-му місці.

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
9 травня
5155
Теги
Відеоновини коронавірус Іспанія Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
52
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук