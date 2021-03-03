"У мене справді немає таких слів, якими можна було б описати, наскільки він хороший. Знаєте, що робить його ще більш чудовим? За весь час, що я був у Барселоні, я ні разу не бачив, як він б'є штрафні на тренуваннях. Я клянусь, він не робив цього!

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Ми завжди тренували удари з дальної дистанції, але Мессі ніколи цього не робив. Для нього це було природно. Кажуть, що робота веде до досконалості. Він не працював, але все одно виходило ідеально! Неймовірний гравець, це неможливо пояснити. Коли він бив штрафний Ліверпулю, я стояв прямо за ним.

В одному з моїх перших матчів за Барселону він взяв м'яч і пройшов через трьох, чотирьох, п'ятьох гравців. Підсвідомо я був на полі, думаючи: "Як цей хлопець таке робить?". Він змушує хороших гравців виглядати погано", – цитує Семеду The Telegraph.

До слова, Нелсон провів у Барселони 3 роки. Влітку 2020-го португалець перебрався у Вулверхемптон, де став одним із ключових виконавців. У поточному сезоні АПЛ Семеду провів 23 матчі та відзначився асистом.

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