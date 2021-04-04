"Він повернувся після двох місяців відновлення від травми, через три дні – матч Ліги чемпіонів. Потрібно бути спокійним, але у Неймара цього немає абсолютно. Він не поважає ні суперників, ні партнерів, у нього немає дисципліни.

Неймар продовжив свою істерику після матчу проти Лілля – ледь не почалась бійка

Не можна вести себе так, як Неймар. Йому 29 років, він заробляє 30 млн євро в рік, він одна з головних зірок світового футболу. Не можна себе так себе вести, якщо не грав кілька тижнів. Це абсолютно неправильно. Можливо, винні ті, хто не карає його за це", – зазначив Лізаразю в ефірі Telefoot.

Нагадаємо, Неймар отримав червону картку в матчі проти Лілля за відвертий поштовх Тьягу Джало у неігровій ситуації та продовжив з'ясовувати відносини з суперником у підтрибунному приміщенні.

ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві імені Неймара, Ліон продовжив слабку серію і випав із зони Ліги чемпіонів: Ліга 1