toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

"Він не міняв шкарпетки увесь турнір": чемпіони світу-2019 влаштували розбірки – захиснику Шахтаря погрожують "темною"

22:16 1496 Читать на русском
"Він не міняв шкарпетки увесь турнір": чемпіони світу-2019 влаштували розбірки – захиснику Шахтаря погрожують "темною"
Десант Шахтаря на чемпіонаті світу-2019 / Фото Getty Images

Гравці Шахтаря "побили горщики" після тріумфу збірної України U-20 на ЧС-2019, на щастя, всі цілі.

Захисник Шахтаря та збірної України U-20 Юхим Конопля розкрив секрет фартового ритуалу свого одноклубника Валерія Бондара на ЧС-2019 в Польщі.

"Валера Бондар протягом всього турніру не прав шкарпетки – на фарт. На всі матчі виходив в одних і тих же. До фіналу вони були вже в не найкращому стані. Також не голилися – і тренери, і хлопці, у кого бороди ростуть. Позаростали всі", – цитує Коноплю видання segodnya.

Захисник Шахтаря Бондар: Ніколи не чув про перспективних київських футболістів

Варто відзначити, що фарт спрацював – "яка різниця, як пахнуть твої шкарпетки, якщо ти в них піднімаєш над головою кубок чемпіонів світу".

Відповідь від Бондара не забарилась. Захисник Шахтаря одразу перейшов на особистості та погрози, сподіваємось, жартома.

"От Конопля гадина! Він всіх злив, так? Рудому пощастило, що команда вже роз'їхалася, інакше влаштували б йому темну.

Це були не гетри, а саме шкарпетки, які я одягав тільки на гру перед самим виїздом. Тому нехай не дзижчить, вони не сильно смерділи", – наводить слова Валерія matchday.

Нехай це будуть найжорсткіші розбірки в таборах українських клубів та національних команд "жовто-синіх".

"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20

blog_ava
Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді
17:33
3290
Теги
Шахтар Шахтар Збірна України Збірна України U-20 футбольні курйози Чемпіонат світу U-20 Валерій Бондар Валерій Бондар Юхим Конопля Юхим Конопля Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
19
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук