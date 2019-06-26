"Він не міняв шкарпетки увесь турнір": чемпіони світу-2019 влаштували розбірки – захиснику Шахтаря погрожують "темною"

Гравці Шахтаря "побили горщики" після тріумфу збірної України U-20 на ЧС-2019, на щастя, всі цілі.

Захисник Шахтаря та збірної України U-20 Юхим Конопля розкрив секрет фартового ритуалу свого одноклубника Валерія Бондара на ЧС-2019 в Польщі.

"Валера Бондар протягом всього турніру не прав шкарпетки – на фарт. На всі матчі виходив в одних і тих же. До фіналу вони були вже в не найкращому стані. Також не голилися – і тренери, і хлопці, у кого бороди ростуть. Позаростали всі", – цитує Коноплю видання segodnya.

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Варто відзначити, що фарт спрацював – "яка різниця, як пахнуть твої шкарпетки, якщо ти в них піднімаєш над головою кубок чемпіонів світу".

Відповідь від Бондара не забарилась. Захисник Шахтаря одразу перейшов на особистості та погрози, сподіваємось, жартома.

"От Конопля гадина! Він всіх злив, так? Рудому пощастило, що команда вже роз'їхалася, інакше влаштували б йому темну.

Це були не гетри, а саме шкарпетки, які я одягав тільки на гру перед самим виїздом. Тому нехай не дзижчить, вони не сильно смерділи", – наводить слова Валерія matchday.

Нехай це будуть найжорсткіші розбірки в таборах українських клубів та національних команд "жовто-синіх".

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