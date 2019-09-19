"Він не має права грати за збірну Німеччини", – президент Баварії жорстко розкритикував Тер Штегена

Президент Баварії Улі Хьонесс прокоментував невдоволення голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена недоліком ігрової практики у збірній Німеччини.

"Думаю, це такий жарт. Тер Штеген не має права грати в збірній. Вибір позиції відрізняється від польових амплуа. Мануель Нойєр – номер 1 і є найкращим воротарем у світі вже багато років. Ніхто не може стверджувати, що Нойєр не повинен бути основним голкіпером у збірній.

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Тер Штеген – дуже хороший воротар, але Нойер набагато кращий і має більше досвіду. Він може грати, поки він у формі, і він завжди буде найкращим", – цитує Хьонесса Sport Bild.

Першим номером Бундестім з 2009 року є воротар Баварії Мануель Нойєр. Після висловлювання тер Штегена Нойєр заявив, що слова Марка-Андре не йдуть на користь національній команді, підриваючи атмосферу єдності. Тер Штеген опісля назвав заяву Нойєра недоречною.

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