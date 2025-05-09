"Він не має грати": зірка Барселони був обурений виходом Лєвандовскі на заміну в півфіналі ЛЧ – гравець все спростував
Захисник Барселони Жюль Кунде нібито обурився через те, що Роберта Лєвандовскі випустили на останніх хвилинах півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.
Кунде пропускав матч-відповідь з Інтером через травму, однак переглядав гру з трибун Сан-Сіро, повідомляє Goal з посиланням на Catalunya Radio.
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Зазначається, що француз був здивований тим, що Ганс-Дітер Флік вирішив випустити Роберта Лєвандовскі, який лише залікував пошкодження. Сталось це за рахунку 3:2 на користь Барселони у компенсований час, однак Інтеру вдалось відігратись, а в підсумку виграти у протистоянні в овертаймах.
"Я не розумію, чому Лєвандовскі вийшов, він не повинен був бути на полі в такому стані", – нібито вигукнув Кунде, стверджує Catalunya Radio. Однак француз у твіттері прокоментував ці чутки: "Придумувати коментарі й розповідати вигадки – це, звісно, зручно, але це не журналістика. Також не є журналістикою – поширення інформації без впевненості у її правдивості. Тепер можете ділитися цим твітом, якщо хочете", – написав Жюль.
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