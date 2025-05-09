Кунде пропускав матч-відповідь з Інтером через травму, однак переглядав гру з трибун Сан-Сіро, повідомляє Goal з посиланням на Catalunya Radio.

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Зазначається, що француз був здивований тим, що Ганс-Дітер Флік вирішив випустити Роберта Лєвандовскі, який лише залікував пошкодження. Сталось це за рахунку 3:2 на користь Барселони у компенсований час, однак Інтеру вдалось відігратись, а в підсумку виграти у протистоянні в овертаймах.

"Я не розумію, чому Лєвандовскі вийшов, він не повинен був бути на полі в такому стані", – нібито вигукнув Кунде, стверджує Catalunya Radio. Однак француз у твіттері прокоментував ці чутки: "Придумувати коментарі й розповідати вигадки – це, звісно, зручно, але це не журналістика. Також не є журналістикою – поширення інформації без впевненості у її правдивості. Тепер можете ділитися цим твітом, якщо хочете", – написав Жюль.

Inventar comentarios y contar milongas esta muy bien pero no es periodismo.

Lo que tampoco es periodismo es transmitir información sin garantizar que sea verdadera. Ahora si, podéis transmitir el tuit si os apetece.@laiatudel @CatalunyaRadio @sport y los demás — Jules Kounde (@jkeey4) May 8, 2025

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