"Він не готовий їхати в топ-чемпіонат", – екс-голкіпер ДАК 1904 прокоментував чутки навколо трансферної цілі Динамо Байо

Колишній голкіпер словацького ДАК 1904, який нині виступає за Рапід, Ян Новота поділився власною думкою, куди краще перейти його екс-партнеру Вакуну Байо.

"Думаю, Байо відмінно підійде Рапіду, а клуб підійде йому. Австрійська ліга сильніша за словацьку, і була б ідеальною для Байо. Він справжній талант. Фізично сильний, швидкий. До того ж, Вакун ще буде прогресувати.

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Я добре його знаю, у нього відмінний характер. Не думаю, що Байо готовий до гри в топ-чемпіонаті", – цитує Новоту open-goal.co.uk.

Нагадаємо, інтерес до нападника проявляє київське Динамо, також на нього претендують Селтік та Галатасарай.

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