"Звичайно, наявність Рашфорда дає нам більше можливостей. Його сильні сторони, його перший дотик, його швидкість... дуже допомагають з нашим стилем гри, і в цьому сезоні ми можемо насолоджуватися фантастичною грою Маркуса Рашфорда.

Флік наклав безапеляційне вето на трансфер гравця Барселони за 80 млн євро – МЮ та Челсі отримали відмову

Амбіції команди? Між Гвардіолою і мною є різниця в рівні. Я хочу домогтися багато перемог, але на іншому рівні, ніж він.

Барджі не буде заявлений на цей матч, але він старанно тренується і має фантастичний настрій і налаштування, і це допомагає нам поліпшити загальний рівень команди. Я кажу йому та іншим молодим гравцям, що вони грають дуже добре. Утім, ми оберемо в заявку одного або двох футболістів.

Щодо Ферміна Лопеса, можу лише повторити те, що вже сказав. Я не хочу зараз втрачати гравців. Сезон буде важким, і нам потрібні футболісти рівня Ферміна. Він дуже добре проявив себе в минулому.

У нас є кілька варіантів на позицію "дев'ятки". Ферран забив гол, і це найкращий аргумент на користь повернення. Але подивимося, чи зможе Лєвандовскі зіграти, і якщо так, ми включимо його до складу. Де Йонга може замінити Гаві чи Касадо. Знаєте, я нечасто говорю про те, хто вийде в стартовому складі, і сьогодні теж. Френкі завжди готовий вийти в стартовому складі, але сьогодні я не хочу про це говорити", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

Барселона зіграє з Леванте на виїзді у суботу, 23 серпня. Початок матчу о 22:30 за київським часом.

