"Чи Вінісіус найкращий лівий вінгер? На цей час це так. В Арсеналі є хлопці, які добре виступають у Прем'єр-лізі. Наприклад, Мартінеллі. Ось що я хочу сказати про Вінісіуса: він прокидає м'яч, щоб обійти Джеймса. Він розуміє, що програє цю боротьбу, і думає: "Добре, зараз я втрачу м'яч, але потім ще раз натисну".

Він думає, перш ніж щось зробити, ось що хочу сказати. Він змушує тебе падати, спотикатися, знову просуває м'яч. Потім тебе зупиняє і знову просуває м'яч. Ось у чому різниця.

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Він діє з розумом. Коли я бачу Вінісіуса з м'ячем, я розумію, що щось станеться. Останні два роки Вінісіус грає стабільно. Знаєте, чому я віддаю перевагу йому? Подивіться, з чого він починав. Від небажаного хлопця у роздягальні до гравця, якого обговорюють щоразу, коли він грає. Його освистували фанати, його критикували перед початком сезону, хотіли виставити із команди, але цей хлопець знову виділяється. Зараз, схоже, він тягне свою команду, хоча Бензема б з цим посперечався, але вони обидва чудові", – прокоментував Анри в етері CBS Sports.

Нагадаємо, що Вінісіус провів за мадридський Реал в Лізі чемпіонів дев'ять матчів. В його активі шість голів та чотири передачі.

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