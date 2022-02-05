"Райс – на одному рівні з найкращими футболістами, з якими я працював. І його вік дозволяє йому прогресувати. Він має потенціал додавати і стати ще зрілішим.

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У нього чинний контракт, і ми дуже задоволені, що він із нами. Для мене він грає на рівні будь-якого іншого півзахисника у Європі.

Я маю на увазі, що таких гравців не так багато. Це як купити те, що існує в обмеженій кількості. Для мене він особливий гравець і, можливо, найкращий хавбек Європи зараз", – цитує Мойєса Football London.

У нинішньому сезоні АПЛ Райс провів 22 матчі, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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