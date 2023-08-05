"З першого дня, запевняю вас. З першого дня я бачив, що він буде чудовим тренером. Я б сказав, що він найближче за усіх до Пепа.

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Я розмовляв з деякими гравцями про інших тренерів. Я не та людина, яка засуджує когось, тому що яйця ніколи не вчать курей, але я говорив про це, тому що мені дуже цікаво, що цей менеджер думає, наприклад, про те, чи добре цей хлопець тактично вишколений, і бла-бла-бла.

Ви знаєте, наскільки пристрасний Мікель, і, як я вже зазначив, він переможець, він любить перемагати і ненавидить програвати", – сказав Зінченко в інтерв'ю Ріо Фердінанду.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко приєднався до Арсенала у 2022 році. За лондонців захисник відіграв у 33 матчах, забивши один гол та віддавши два асисти. Загалом через травми Олександр пропустив 17 матчів Арсенала.

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