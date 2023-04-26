У черговому турі іспанської Прімери Жирона сенсаційно легко розібралася на власному полі з мадридським Реалом. Історичне досягнення встановив Таті Кастельянос – він став першим гравцем за останні 76 років, якому вдалося оформити покер у ворота Реала в Іспанії. Нападник Жирони також став першим гравцем у 21 столітті, який оформив покер в рамках розіграшу іспанського чемпіонату.

"Рішення вже на столі": іспанські ЗМІ озвучили майбутнє Луніна після ганьби Реала та оцінили нову роль Циганкова

На жаль, Віктору Циганкову, який вийшов у старті, результативними діями відзначитися не вдалось. Вінгер отримав хороші оцінки від статистичних порталів та непогану пресу. Чого не можна сказати про іншого українця, який брав участь у цьому поєдинку – Андрія Луніна. Фанати звинувачують його ледь не у всіх пропущених голах. Про ці та інші вердикти дивіться у випуску на "Футбол 24".