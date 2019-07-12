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"Він навіть не вітався зі мною", – Дибала розповів про конфлікт з наставником збірної Аргентини під час ЧС-2018

20:54 356 Читать на русском
"Він навіть не вітався зі мною", – Дибала розповів про конфлікт з наставником збірної Аргентини під час ЧС-2018
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса і збірної Аргентини Пауло Дибала розповів про відносини з колишнім головним тренером національної команди Хорхе Сампаолі.

"До поїздки на чемпіонат світу ми розмовляли, але під час самого турніру не було ніякого спілкування. Нуль! Він навіть не вітався зі мною.

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Рідко таке буває, щоб тренер не спілкувався з гравцем, не питав про його самопочуття. Особисто зі мною таке трапилося вперше", – цитує Дібалу Mundo Deportivo.

На чемпіонаті світу в Росії Аргентина дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Франції (3:4). Після турніру Хорхе Сампаолі був звільнений.

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Пауло Дибала Пауло Дибала Аргентина Аргентина ЧС 2018 Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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