Наставник Евертона Шон Дайч поділився емоціями від гри українського захисника команди Віталія Миколенка, який забиває в двох турах АПЛ поспіль.

"Моя думка, що оборона для захисника має бути на першому місці. Тому тебе і називають захисником. Наразі футбол змінився, але я люблю захисників, які вміють оборонятися. І Миколенко точно вміє це робити.

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Зараз він почав показувати, що може проявити себе і в атаці. Віталій – мобільний гравець, сильний. Його фізична форма постійно покращується. І його психологічний настрій теж стає кращим. Він заслуговує на ту похвалу, яку отримує. І зараз Миколенко насолоджується моментом", – цитує Дайча The Athletic.

Нагадаємо, Віталій Миколенко забиває за Евертон в двох матчах поспіль. Українець віздначився у воротах Брайтона (1:1) і Крістал Пелас (3:2).

Евертон перебуває на 14 місці турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Шона Дайча мають в своєму активі 14 пунктів після 12 зіграних матчів.

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