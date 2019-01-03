"Він нам врятує ще багато очок", – Лєвандовскі не пошкодував компліментів Нойєру

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі висловив компліменти своєму партнеру по команді Мануелю Нойєру.

"Мануель врятує для нас ще багато очок. Він ніколи не грав погано. Але, будучи голкіпером, іноді пропускаєш м'яч під рукою, а іноді ловиш. В останній проміжок часу йому не щастило. Це нормально. Нам потрібен Мануель.

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Коли ти довго був відсутній, тобі потрібен час, щоб знайти свій ритм і набрати найкращу форму", – цитує Лєвандовскі Bild.

Мануель Нойєр пропустив майже увесь сезон 2017/18 через перелом ноги і відновився лише перед стартом чемпіонату світу-2018.

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