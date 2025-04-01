"Бруну Фернандеш? Ні, він не піде. Ми хочемо виграти АПЛ, наші найкращі гравці мають бути з нами. Він нам потрібен, тому Бруну Фернандеш нікуди не піде.

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Ми контролюємо ситуацію, і я відчуваю, що Бруну дійсно щасливий тут. Він розуміє, чого ми хочемо досягти. Крім того, я думаю, що він став уболівальником Манчестер Юнайтед.

Якщо в якісь моменти він відчуває розчарування, що вважається не дуже правильним для капітана, то це лише тому, що він дуже сильно хоче домогтися успіху. Ще раз скажу – він нам потрібен і нікуди не піде. Я вже сказав йому про це", – цитує Daily Mail.

Нагадаємо, Бруну Фернандеш зіграв у поточному сезоні за манкуніанців у 44 матчах у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 16 асистів. Контракт португальця з Манчестер Юнайтед діє до 2027 році

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