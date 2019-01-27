"Він нам потрібен", – лідери збірної Бельгії хочуть, щоб Анрі повернувся в команду

Україна — 17:13 575
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Швед стане гравцем Селтіка наступного тижня, – Sky Sports
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Помер спортивний коментатор Сергій Дерепа – він коментував легендарний гол Шевченка у ЛужникахУкраїна — 16:00 1828
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Ракицький вирушив у Катар для підписання контракту із ЗенітомУкраїна — 14:00 1910
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Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все суперАнглія — 12:14 7371
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"Я не сидітиму в соцмережах", – Соль поділився враженнями від першого етапу зимових зборів ДинамоУкраїна — 08:26 2106
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