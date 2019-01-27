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"Він нам потрібен", – лідери збірної Бельгії хочуть, щоб Анрі повернувся в команду

16:10 181 Читать на русском
"Він нам потрібен", – лідери збірної Бельгії хочуть, щоб Анрі повернувся в команду
Ромелу Лукаку і Тьєррі Анрі / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед і збірної Бельгії Ромелу Лукаку зізнався, що сподівається на повернення Тьєррі Анрі в тренерський штаб національної команди.

"Дуже шкода, що Анрі втратив роботу в Монако. Однак сподіваюся, що він повернеться в збірну Бельгії. Дуже цього хочу, Тьєррі нам потрібен", – цитує Лукаку Sporza.

Азар: Мені дуже шкода Анрі, він не заслужив цього звільненн

Також, за інформацією goal.com, знову працювати під керівництвом француза хоче Еден Азар та інші гравці бельгійської команди.

Звільнення Анрі обійдеться Монако у 15 мільйонів євро

Нагадаємо, на чолі Монако Анрі здобув лише дві перемоги в 12 матчах чемпіонату Франції. Влітку зі збірною Бельгії француз став володарем бронзових медалей на ЧС-2018.

Теги
Світ Бельгія Бельгія Монако Монако Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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