"Він наче велетенська шафа", – Гнабрі вражений рівнем ван Дейка перед очним матчем у Лізі націй

Представники збірної Німеччини приділили особливу увагу лідерові захисту нідерландців.

"Ван Дейка довгий час недооцінювали, але в останні три роки він виглядає як скеля посеред шторму", – заявив головний тренер німців Хоахім Льов на прес-конференції перед центральним матчем групи С.

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Наставника підтримав і нападник "бундестім" Серж Гнабрі: "Ван Дейк? Це величезна шафа", – наводить слова 24-річного форварда Goal.

Нагадаємо, матч Німеччина – Нідерланди відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом. У господарів 9 очок після трьох турів відбору, в активі "помаранчевих" 3 очки в двох матчах.

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