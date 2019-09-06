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"Він наче велетенська шафа", – Гнабрі вражений рівнем ван Дейка перед очним матчем у Лізі націй

18:30 154 Читать на русском
"Він наче велетенська шафа", – Гнабрі вражений рівнем ван Дейка перед очним матчем у Лізі націй
Вірджил ван Дейк / Reuters

Представники збірної Німеччини приділили особливу увагу лідерові захисту нідерландців.

 

"Ван Дейка довгий час недооцінювали, але в останні три роки він виглядає як скеля посеред шторму", – заявив головний тренер німців Хоахім Льов на прес-конференції перед центральним матчем групи С.

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Наставника підтримав і нападник "бундестім" Серж Гнабрі: "Ван Дейк? Це величезна шафа", – наводить слова 24-річного форварда Goal.

Нагадаємо, матч Німеччина – Нідерланди відбудеться сьогодні о 21:45 за київським часом. У господарів 9 очок після трьох турів відбору, в активі "помаранчевих" 3 очки в двох матчах.

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Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Серж Гнабрі Серж Гнабрі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Нідерланди Нідерланди Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
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