"Касільяс бачив, що інші голкіпери були кращими за нього. Бідний чоловік, у нього відсутні два пальці. Не хвилюйтесь, я його добре знаю. Він хлопець без... Та годі, він дуже низький. Коли його стосунки з дівчиною покращуються або погіршуються, ви можете помітити, що він наче відсутній. Касільяс наче маленький хлопчик. Він, наче болонка (собака – прим.), наче опудало. Інфантильність.

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У мене дуже хороші відносини з Касільясом. Люди думають, що я провалився, але насправді, я думаю, що він хлопець, який би став номером 1, якби більше у себе вклав. Він має неймовірні задатки, хоча йому не вистачає кількох сантиметрів.

Пригадую матч проти Барселони, який завершився 4:2 (перемогою Реала у квітні 2005 року – прим.). Він у п'ятницю запізнився на тренування. Ті, хто аплодував йому, також були на Сантьяго Бернабеу. Йому не пощастило, що там був я. Він приїхав після розмови зі своєю дівчиною, наче мачо, коли вони посварились. Це було смішно", – наводить слова Переса Marca з посиланням на El Confidencial.

Додамо, що Касільяс посідає друге місце за кількістю проведених матчів за Реал – 725.

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