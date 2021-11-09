"Я Гуцуляка запрошував в СК Дніпро-1 знаючи його якості. І його потенціал. Не тільки те, що є зараз, а й те, що можливо.

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Він може стати футболістом, який робить різницю на полі. Ми це знаємо, він амбітний. Через спілкування з ним відчуваю, що він від себе вимагає більше, ніж зараз. Він може стати ще кращим", – сказав Йовічевіч у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Гуцуляк розпочав професіональну кар'єру у Карпатах у 2014 році. У червні 2016-го перейшов в оренду у Вільяреал,однак за головну команду не зіграв жодного матчу і через 8 місяців повернувся до Львова. Після півроку у Десні приєднався до СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів в УПЛ 11 матчів, в яких забив 2 голи.

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