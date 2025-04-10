Дезіре Дуе відзначився голом у ворота Астон Вілли, викликавши фурор. Забити в тому моменті було нелегко, адже в момент удару йому заважав захисник суперника. Саме цим захоплюється Тьєррі Анрі.

Шедевр Кварацхелії у відеоогляді матчу ПСЖ – Астон Вілла – 3:1

"Дуе був майже нестримний. Його дриблінг, завершення, його навички, його розуміння того, де він знаходиться між лініями. Все це очевидно. Але що справді робить його винятковим, так це вміння наносити точний удар, коли тебе штовхають. Це нелегко, повір мені.

Якщо він так уміє, то може посадити на лаву запасних Барколя. Він – особливий талант. Я сподіваюся, що так і продовжиться. Він – чудовий гравець", – цитує Анрі Foot Mercato.

ПСЖ розбив Астон Віллу у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Мартінес врятував команду Емері від розгрому