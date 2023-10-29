Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що Ерлінг Холанд міг забити більше у ворота Манчестер Юнайтед в 10-му турі АПЛ.

"На останній хвилині першого тайму, коли Онана зробив сейв, у Холанда був шанс забити. У мене було відчуття, що йому не треба було активно атакувати, треба було лише торкнутися м'яча. Потрібно було направити його у потрібне місце.

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Але Ерлінг – машина. Він забив два голи, а міг забити й чотири. Він неймовірний. Ми впевнені у собі, коли він з нами. Я дуже цьому радий", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 3:0. Холанд оформив дубль та відзначився результативною передачею.

Наразі "містяни" посідають третю сходинку в турнірній таблиці з 24 очками. Манчестер Юнайтед перебуває на восьмому місці з 15 балами.

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