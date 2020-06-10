"Він міг би налагодити гру Динамо": Сабо радить Реброву відмовити Фенербахче

Колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо прокоментував інтерес Фенербахче до Сергія Реброва.

"Ребров очолить Фенербахче і покличе туди Ярмоленка? Сергій – великий розумник, перспективний тренер, знає мови. Він очолює найпопулярнішу команду в Угорщині, зробив її чемпіоном. Але чемпіонат Угорщини, звичайно, не такий сильний, як інші ліги.

Агент Реброва підтвердив інтерес кількох клубів – у тренера Ференцвароша є чіткий план

Не знаю, чи варто йому їхати до Туреччини. Там одна-дві поразки, і тебе закидають камінням. Шкода, що він покинув Динамо. Він міг би налагодити гру, але пішов, ніхто його не виганяв. Не витримав напруги, не вийшло наприкінці. Як і у Хацкевича, який тепер поїхав у Ротор і створив там хорошу команду", – цитує Сабо Meta-ratings.

Нагадаємо, контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до 30 червня 2023 року, команда має чудові шанси здобути другий титул чемпіона Угорщини поспіль. Останнім часом преса активно сватає українського тренера у турецький Фенербахче.

Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду