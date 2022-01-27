Серхіо Рамос розповів, як влітку готувався до переходу в ПСЖ.

"Все складалося добре. Перед підписанням контракту я вже розмовляв з іншими гравцями.

Дебютний гол Рамоса у Франції у відеоогляді матчу ПСЖ – Реймс – 4:0

Пізніше те саме було з Мессі. Я розмовляв з Лео, з Кейлором Навасом – він мені як брат. Ми заздалегідь обговорювали це, навіть з Неймаром, з іншими партнерами. Прийом був надзвичайним, привітання. Це значно полегшує адаптацію", – цитує Рамоса AS.

Нагдаємо, екс-зірка Реала приєднався до ПСЖ у липні минулого року, а через місяць те ж зробив Ліонель Мессі.

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