"Він мені як брат": Рамос говорив з Мессі перед переходом в ПСЖ
21:42 - Читать на русском
Серхіо Рамос розповів, як влітку готувався до переходу в ПСЖ.
"Все складалося добре. Перед підписанням контракту я вже розмовляв з іншими гравцями.
Дебютний гол Рамоса у Франції у відеоогляді матчу ПСЖ – Реймс – 4:0
Пізніше те саме було з Мессі. Я розмовляв з Лео, з Кейлором Навасом – він мені як брат. Ми заздалегідь обговорювали це, навіть з Неймаром, з іншими партнерами. Прийом був надзвичайним, привітання. Це значно полегшує адаптацію", – цитує Рамоса AS.
Нагдаємо, екс-зірка Реала приєднався до ПСЖ у липні минулого року, а через місяць те ж зробив Ліонель Мессі.
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