"Позавчора ми зідзвонилися з одним із керівників Чорноморця – Олександром Грановським. Він чесно попередив, в ситуації, що сталася, клуб веде перемовини з кандидатами на посаду головного тренера.

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У мене також була розмова з Олександром Кучером, який є головним претендентом на цю посаду. Якщо так станеться, у мене не буде до нього людських претензій, я бажаю йому залишити команду в УПЛ. Для мене це принципово важливо, це справа, котрій я та мої помічники віддавалися з усією відповідальністю.

Я вважаю, що у Чорноморця є шанси на порятунок попри непростий календар. Попереду багато матчів з прямими конкурентами: ось їх треба вигравати", – сказав Бабич для ТаТоТаке.

За інформацією джерела, між Олександром Кучером та керівництвом одеського клубу є усна домовленість про співпрацю, проте офіційних документів ще не було підписано. Наразі Чорноморець посідає 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 15 очками.

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