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"Він має робити передачі, адже надто багато забиває", – Азар оцінив асист Холанда

12:27 216 Читать на русском
"Він має робити передачі, адже надто багато забиває", – Азар оцінив асист Холанда
Азар та Холанд / Imago

Вінгер Борусії Д Торган Азар з гумором прокоментував асист Ерлінга Холанда у поєдинку 25-го туру Бундесліги проти Борусії М (2:1).

50’ Ларс Штіндль
 
Торган Азар 8’
Ашраф Хакімі 71’
8’ Торган Азар
50’ Ларс Штіндль
71’ Ашраф Хакімі

"Думаю, Холанд повинен робити передачі, він занадто багато забиває. Іноді пасувати – це добре. Минулого разу я асистував йому, так що все в порядку, рахунок 1:1. Наступного разу я знову віддам йому асист.

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Повернутися на стадіон менхенгладбахської Борусії – це особливі почуття. Я вперше зіграв тут після відходу, я провів чудові моменти тут. Люблю всіх, але вибачте, я граю за Дортмунд і повинен захищати наші кольори", – цитує Азара Sky Sports Germany.

Нагадаємо, дортмундська Борусія здолала одноклубників з Менхенгладбаха (2:1) в матчі 25-го туру Бундесліги. Холанд, на диво, не зміг порадувати вболівальників забитим голом, проте відзначився результативною передачею.

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