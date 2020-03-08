"Він має робити передачі, адже надто багато забиває", – Азар оцінив асист Холанда

Вінгер Борусії Д Торган Азар з гумором прокоментував асист Ерлінга Холанда у поєдинку 25-го туру Бундесліги проти Борусії М (2:1).

"Думаю, Холанд повинен робити передачі, він занадто багато забиває. Іноді пасувати – це добре. Минулого разу я асистував йому, так що все в порядку, рахунок 1:1. Наступного разу я знову віддам йому асист.

Борусія М – Борусія Д – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Повернутися на стадіон менхенгладбахської Борусії – це особливі почуття. Я вперше зіграв тут після відходу, я провів чудові моменти тут. Люблю всіх, але вибачте, я граю за Дортмунд і повинен захищати наші кольори", – цитує Азара Sky Sports Germany.

Нагадаємо, дортмундська Борусія здолала одноклубників з Менхенгладбаха (2:1) в матчі 25-го туру Бундесліги. Холанд, на диво, не зміг порадувати вболівальників забитим голом, проте відзначився результативною передачею.

Дортмунд обіграв Гладбах і вистрибнув на друге місце Бундесліги – поява Санчо вирішила долю рівного дербі Борусій