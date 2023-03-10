"Я подивився коментар Рішарлісона і можу сказати, що він мене не критикував. Він назвав свій сезон лайном, і він має рацію, адже його сезон справді не дуже хороший. Він мав багато травм. Рішарлісон добре почав з нами, потім отримав травму в Лізі чемпіонів, а потім вирушив на чемпіонат світу і мав ще одну серйозну травму. Він повернувся і пропустив один місяць. Потім нова травма.

Він забив з нами в АПЛ нуль голів, лише два голи в Лізі чемпіонів. Я думаю, що цей хлопець був дуже чесний, називаючи свій сезон не дуже вдалим. Його і наш сезон ще не закінчилися. Він має час відновитися. Якщо він буде готовий, я дам йому можливість грати.

"Цей сезон – лайно": зірка Тоттенхема публічно наїхав на Конте, який дав йому "крихти" в матчі ЛЧ

Якщо ж говорити про решту інтерв'ю, я гадаю, що хлопець дуже добре усвідомив свою помилку. Тому що коли ти говориш "я, я, я", а нея "ми", це означає, що ти думаєш тільки про себе. Ти егоїст.

Я проаналізував цю ситуацію і повторив своїм гравцям, що якщо ми хочемо побудувати щось важливе, якщо ви хочете спробувати боротися за щось важливе, якщо ми хочемо боротися, щоб бути конкурентоспроможними та виграти трофей, ви повинні говорити "ми", а не "я". Якщо ми говоримо "я, я, я", це означає, що ви думаєте тільки про себе, а не про інших та клуб.

Хлопець дуже добре все зрозумів і перепросив. Для мене цього було достатньо, я мав можливість ще раз роз'яснити важливість духу команди. Тому що поле важливе, важлива тактика, але дух і бажання, боротьба та вогонь у твоїх очах не менш важливі. Для мене було важливо ще раз наголосити на цій ситуації моїм гравцям, тому що, безумовно, в цьому аспекті ми повинні покращитися, сильно покращитися, щоб бути більш командними і виявляти більше позитивного духу, щоб допомагати один одному, особливо в негативні моменти.

У мене є добрі хлопці, але іноді бути добрим хлопцем недостатньо. Іноді потрібно виявити правильне бажання, пожертвувати собою, щоб боротися за перемогу, вигравати дуелі. Так, іноді треба бути неприємним, але я гадаю, що ми буваємо м'якими. Я тренер і перший відповідальний за цю ситуацію, коли таке відбувається. Я маю покращити команду, а також я маю покращити дух моєї команди. Це завжди траплялося у минулому, і я сподіваюся, що все вирішиться і тут", – наводить слова Конте Football London.

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