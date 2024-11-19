У 2023 році Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру у віці 45 років. Помічник головного тренера збірної Італії ділив поле з різними великими гравцями.

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"Я грав із трьома поколіннями. Зінедін Зідан, Роналдо, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Андрес Іньєста... Одного разу Паоло Мальдіні поплескав мене по плечу, він намагався мене заспокоїти. Він також дебютував у Серії А ще підлітком і знав, що це таке. Я ніколи не забуду цей жест. Він був великим футболістом. Вірний і хоробрий".

Наприкінці своєї кар'єри Буффон перейшов до ПСЖ. Екс-воротар грав у французькій столиці з незліченною кількістю зіркових партнерів, з яких виділявся один. "Неймар був найкращим. Він мав виграти "Золотий м'яч" п'ять разів – за те, який він гравець і людина", – цитує Буффона Corriere della Sera.

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