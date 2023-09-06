Нападник збірної Іспанії та Реала Хоселу висловився щодо гри в одній команді з Тоні Кроосом та Джудом Беллінгемом.

"У Крооса має бути п'ять "Золотих м'ячів"! Він неймовірний, здатний змінити гру. Він один із гравців, який найбільше мене в Реалі. Він ніколи не втрачає м’яч і грає стримано, що відрізняє його від інших. З ним приємно грати.

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Чи може Беллінгем виграти "Золотий м'яч"? Так, він має всі шанси виграти його. Беллінгем привертає до себе увагу навіть в роздягальні Реала. Він ще молодий і зможе поборотися за всі нагороди", – розповів нападник в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Хоселу приєднався до "вершкових" влітку поточного року. В чотирьох матчах нинішнього сезону іспанець забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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