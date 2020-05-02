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"Він колись захоче пограти в нормальній команді", – Кополовець не втрачає надії підписати Коноплянку в Минай

2 травня 08:00 1330 Читать на русском
"Він колись захоче пограти в нормальній команді", – Кополовець не втрачає надії підписати Коноплянку в Минай
Михайло Кополовець та Євген Коноплянка / Фото Instagram

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець хоче бачити хавбека Шахтаря Євгена Коноплянку у футболці закарпатського клубу.

"Коли ми були у Другій лізі, ніхто не вірив, що ми можемо запрошувати серйозних футболістів типу Федецького. Про що ми говоримо? Два роки тому він ще грав за збірну. Але час йде, футболісти не молодіють.

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Я Жені бажаю, щоб він максимально довго пограв і в Шахтарі, і в збірній України. Щоб все у нього виходило. Але все може бути. Може, і він колись захоче. Скаже: "Пацани, я вже тут втомився. Піду хоч трохи пограю в нормальній команді, буду ближче до людей, поспілкуюся".

Я йому бажаю всього найкращого. Це хороший і якісний футболіст. Бажаю, щоб він хоча б ще 2 роки пограв якісно, ​​на серйозному рівні. Таких футболістів ми завжди чекаємо, він сюди завжди встигне", – розповів Кополовець у програмі Бомбардир.

У нинішньому сезоні УПЛ Коноплянка провів 14 матчів, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами. Після 19-ти турів Першої ліги Минай розташувався на 4-й сходинці.

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Шахтар Шахтар Михайло Кополовець Михайло Кополовець Трансфери Перша ліга Трансфери чемпіонату України Євген Коноплянка Євген Коноплянка Минай Минай
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