"Я не так часто грав у єврокубках, щоб назвати якогось сильного європейського захисника. А в Україні до таких, без сумніву, я відніс би динамівця Федорова. Він класно обирав позицію, вміло діяв корпусом, йому протистояти було дуже складно. Мати зріст – не означає, що ти все виграватимеш", – сказав Сачко в інтерв'ю Українському футболу.

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Нагадаємо, що Сергій Федоров виступав за київське Динамо у 1994 та 1997-2008 рр. Загалом захисник провів 167 матчів за киян та забив 12 голів. Також в його доробку 29 матчів та 1 гол за національну збірну України. Наразі Федоров входить до тренерського штабу Олександра Шовковського в Динамо.

Василь Сачко впродовж кар'єри гравця виступав за Ворсклу, Кривбас, Таврію та Волинь. Після завершення футбольної кар'єри він тренував луцьку Волинь та полтавську Ворсклу.

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