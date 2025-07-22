– Наскільки важким було це рішення – змінити клуб після такого сезону?

– Це було непросто, бо Епіцентр уже став рідним. Але ми разом зрозуміли, що час рухатися вперед.

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– Данило раніше казав, що Епіцентр – у пріоритеті. Що стало тим фактором, який схилив у бік ЛНЗ?

– Певно, нові перспективи, розвиток, амбіції. Він хоче зростати, і ЛНЗ дав таку можливість. Коли, як не зараз, пробувати?

– Ви обговорювали варіанти разом?

– Ми завжди все обговорюємо. Я його підтримувала, хоча, звичайно, було трохи хвилювання, – сказав Юлія у інтервʼю для YeSport.

Нагадаємо, Кравчук минулого сезону став найкращим бомбардиром Першої ліги, забивши у 20 матчах за Епіцентр 13 голів. Крім того, Данило додав до цього звершення ще три асисти. Разом з Епіцентром форвард став чемпіоном Першої ліги, що дозволило команді забезпечити собі путівку в УПЛ. Улітку він перейшов до ЛНЗ у статусі вільного агента.

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