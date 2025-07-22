"Він хоче зростати, і клуб дав таку можливість": кохана найкращого бомбардира чемпіонату України – про зміну команди
Обраниця новачка ЛНЗ Данила Кравчука, Юлія Панчишин, поділилася своїми думками щодо рішення перейти до черкаського клубу.
– Наскільки важким було це рішення – змінити клуб після такого сезону?
– Це було непросто, бо Епіцентр уже став рідним. Але ми разом зрозуміли, що час рухатися вперед.
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– Данило раніше казав, що Епіцентр – у пріоритеті. Що стало тим фактором, який схилив у бік ЛНЗ?
– Певно, нові перспективи, розвиток, амбіції. Він хоче зростати, і ЛНЗ дав таку можливість. Коли, як не зараз, пробувати?
– Ви обговорювали варіанти разом?
– Ми завжди все обговорюємо. Я його підтримувала, хоча, звичайно, було трохи хвилювання, – сказав Юлія у інтервʼю для YeSport.
Нагадаємо, Кравчук минулого сезону став найкращим бомбардиром Першої ліги, забивши у 20 матчах за Епіцентр 13 голів. Крім того, Данило додав до цього звершення ще три асисти. Разом з Епіцентром форвард став чемпіоном Першої ліги, що дозволило команді забезпечити собі путівку в УПЛ. Улітку він перейшов до ЛНЗ у статусі вільного агента.
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