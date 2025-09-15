У це трансферне вікно наш склад сильно змінився. Прийшли дев'ять футболістів, змінився кістяк команди. Ця перемога багато значить. Футболісти грали дуже агресивно, всі були немов машини. Холанд грає неймовірно з моменту переходу до нас, але в цьому сезоні він кращий, ніж будь-коли. Я б сказав, що він кращий, ніж у рік требла.

Фантастичний промах Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 3:0

Нам дуже не вистачало Фодена, він був нашим найкращим гравцем в АПЛ у позаминулому сезоні, він потрібен нам. Він серце клубу, випускник академії, який любить Манчестер Сіті. Його повернення – хороша новина. Він був найкращим гравцем нашої команди, коли ми востаннє взяли титул.

Нам потрібно багато чого покращувати. Ми поки що не повноцінна команда, але крок за кроком рухаємося до цього. Перемога в цьому допомагає. У деяких матчах у нас було багато моментів, в інших – недостатньо", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що Фоден відкрив рахунок у матчі з МЮ, після чого Холанд оформив дубль.

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах