"Він грав так, наче тиждень був у запої", – Невілл назвав винуватця фіаско Ліверпуля

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл визначив антигероя центрального матчу 32-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль (4:0).

"Робертсон неймовірно грав останні два сезони у Ліверпулі, але проти Манчестер Сіті він діяв так, ніби весь тиждень був у запої.

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Це дуже на нього не схоже. Дивно бачити, що він залишає супернику такий простір. Йому потрібно було тримати себе в руках, а він висмикується і дозволяє легко себе обіграти", – цитує Невілла The Independent.

У нинішньому сезоні АПЛ Робертсон провів 30 матчів, в яких відзначився голом та 8-ма асистами.

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