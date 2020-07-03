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"Він грав так, наче тиждень був у запої", – Невілл назвав винуватця фіаско Ліверпуля

3 липня 15:21 - Читать на русском
"Він грав так, наче тиждень був у запої", – Невілл назвав винуватця фіаско Ліверпуля
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото ФК Манчестер Сіті

Легенда Манчестер Юнайтед Гарі Невілл визначив антигероя центрального матчу 32-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль (4:0).

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Робертсон неймовірно грав останні два сезони у Ліверпулі, але проти Манчестер Сіті він діяв так, ніби весь тиждень був у запої.

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Це дуже на нього не схоже. Дивно бачити, що він залишає супернику такий простір. Йому потрібно було тримати себе в руках, а він висмикується і дозволяє легко себе обіграти", – цитує Невілла The Independent.

У нинішньому сезоні АПЛ Робертсон провів 30 матчів, в яких відзначився голом та 8-ма асистами.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ґарі Ґарі Невілл Ендрю Ендрю Робертсон Манчестер Сіті - Ліверпуль
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