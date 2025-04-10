Хосе Фортес Родрігес, який є агентом півзахисника Ліверпуля Раяна Гравенберха, поділився думками стосовно прогресу свого клієнта в сезоні 2024/25 та його планами на майбутнє, повідомляє Marca.

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"Коли Раяну було 16 років, Барселона запрошувала нас. Вони хотіли підписати його, але його батько і я поставили розвиток Гравенберха у пріоритет. Він готовий грати за Реал. Ми хотіли б, щоб він там грав у майбутньому, але, думаю, Ліверпуль попросить багато грошей за нього. Я знаю, що Реал активно стежить за ним, але зараз цей перехід неможливий", – заявив агент Гравенберха.

Нагадаємо, що після приходу Арне Слота нідерландський півзахисник став основним гравцем "червоних". На його рахунку в поточному сезоні 43 матчі в усіх турнірах за Ліверпуль та 3 гольові передачі.

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