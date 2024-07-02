"У нас було багато моментів протягом 90 хвилин, ми грали дуже добре, думаю. Але стає складно, якщо ми не забиваємо першими. Також контролювати м'яч не допомагав і газон. А ми багато володіли м'ячем, тому було дуже важко.

Змарнований шанс Роналду і шоу голкіпера в серії пенальті у відеоогляді матчу Португалія – Словенія

Ми отримали можливість показати свою пристрасть, показати, що команда здатна викластися на максимум і перемогти. Тепер на нас чекає зовсім інша гра, ми гратимемо із зовсім іншою командою, Францією. А сьогодні всі португальці заслужили на свято.

Думаю, секрет Португалії – Діогу Кошта. Діогу Кошта – головний секрет європейського футболу, і сьогодні він проявив себе. Сьогодні, думаю, він вийшов на абсолютно новий рівень. Його сейв у ситуації з виходом віч-на-віч був приголомшливим. Після цього йому вистачило концентрації на те, щоб парирувати три удари з точки поспіль. Нам варто пишатися ним.

Роналду – велика особистість, і саме він зіграв вирішальну роль у тому, що ми вийшли на переможний старт у серії пенальті. Це була перемога єдності, команди. Він наш капітан, і він показав, що в житті бувають важкі часи, і що ми не можемо здаватися, навіть коли справи йдуть не дуже добре

Ми розпочали новий турнір. Тепер турнір має деталі, виграні пенальті, створення моментів завдяки індивідуальним якостям. Команда грала добре, добре працювала, захищалася. Газон був непростим для команди, яка володіла м'ячем. Пристрасть була неймовірною. Сьогодні ми побачили сфокусовану команду, сповнену гордості та сили. Ми спробували все. Ми заслужили на перемогу. У вболівальників є що святкувати", – цитує Роберто Мартінеса Record.

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